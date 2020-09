Elezioni Anguillara: Pizzigallo e Cardone iniziano le manovre per il ballottaggio - Terzo Binario News

Alla fine la tradizione ha tenuto. I due schieramenti di centrodestra e centrosinistra, guidati da Angelo Pizzigallo, con 3496 voti, e Michele Cardone, che ha ottenuto 2971 preferenze, sono arrivati al ballottaggio, che si svolgerà il 4 e 5 ottobre.

Al primo turno sono stati sconfitti sia l’avvocato Francesco Falconi, conosciuto in città anche perché amministra un gruppo Facebook con oltre 9000 iscritti, a capo di una lista civica a suo nome, sia Sergio Manciuria, che si è presentato con la sua lista Anguillara Svolta, accompagnata da una seconda lista civica Acqua potabile e turismo.

I risultati dei due candidati, però, non possono essere paragonabili. Mentre il risultato di Falconi, con 2251 voti, può essere definito più che soddisfacente, anche in relazione del fatto che si trattava di una compagine nuova, lo stesso discorso non può essere applicato nel caso dell’altro sconfitto, Sergio Manciuria, che ha raccolto solo 1256 preferenze. Dopo questi voti, se il risultato di Falconi lascia una speranza in una nuova candidatura alle prossime elezioni, per Manciuria sembra ormai chiusa la porta per raggiungere lo scranno più alto del Palazzo Baronale.

Un dato, questo, che non può certo accontentare, in particolare dopo la sfida lanciata al centrodestra in seguito alla candidatura di Angelo Pizzigallo. Un centrodestra che sembrava debole dopo la rottura di Anguillara svolta, che ha portato nelle sue file alcuni candidati fuoriusciti da Lega e Fratelli d’Italia, ma che non è riuscita a esercitare la stessa influenza sull’elettorato tradizionalmente legato a questi partiti, dato che il figlio dell’ex sindaco ha preso quasi tre volte i voti di Manciuria.

All’interno del centrodestra, non tutti però cantano vittoria. Se alcuni candidati della lista Lega-Forza Italia, in particolare le due donne che, anche in caso di sconfitta di Pizzigallo, entreranno in Consiglio Comunale, Catia De Carolis e Paola Fiorucci, hanno ottenuto un successo personale di buon livello, nel comitato elettorale di Fratelli d’Italia non è difficile trovare facce tristi. L’incremento rispetto a quattro anni fa c’è stato, ma mentre a livello nazionale, e in molte realtà dove si è votato contemporaneamente con Anguillara, le percentuali sono quasi triplicate, superando abbondantemente la doppia cifra (attualmente la Meloni è accreditata al 16%, superando il Movimento Cinque Stelle), nella città sabatina, si è passati dal cinque all’otto per cento, un risultato decisamente deludente.

Non bisogna però pensare al ballottaggio basandosi sui voti ricevuti al primo turno. L’esperienza anguillarina di quattro anni fa ha insegnato che nessuno si porta la vittoria da casa, e anche grandi distacchi possono essere colmati se si trovano le giuste alleanze nelle due settimane che separano i due turni di voto. E certamente i due candidati alla carica di sindaco, con le relative squadre, stanno lavorando per portare quanta più acqua al mulino della propria coalizione.

Bisognerà capire a questo punto come si comporterà l’elettorato dei due candidati che non andranno al ballottaggio. Un tesoretto che conta più o meno gli stessi voti di Pizzigallo (circa 3500), e che difficilmente trova una collocazione all’interno dei due schieramenti tradizionali. Falconi in un post ha lasciato chiaramente capire che i voti non sono “una cartellina che sposti da una parte all’altra della scrivania”. Manciuria non si è ancora pronunciato. In ogni caso, bisognerà vedere come l’elettorato dei due schieramenti si comporterà indipendentemente dalle dichiarazioni dei candidati sindaco o dei candidati consiglieri.

