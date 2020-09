Elezioni Anguillara, la Fiorucci: "Pizzigallo candidato affidabile" - Terzo Binario News

“Siamo davanti a un scelta fondamentale per il futuro, si deve decidere per ciò che si vuol essere e ciò che si vuol fare per la crescita economica, il decoro e le giuste infrastrutture che meritano tutti i cittadini che risiedono ad Anguillara Sabazia. La nostra città ha subito anni di malgoverno, e non più permettersi di avere un altro sindaco inadeguato.

Ritengo che Angelo Pizzigallo sia un candidato, competente e affidabile, caratteristiche che fanno la differenza professionalmente e con tante qualità personali, che rappresenta un progetto politico chiaro, trasparente e affronta tutte le tematiche per uno sviluppo moderno, per proiettare Anguillara verso un futuro migliore.

L’elettorato ci ha premiato al primo turno delle elezioni e di ciò siamo realmente grati , ora il mio appello lo rivolgo a tutti i cittadini che vogliono dare un cambiamento radicale alla nostra cittadina e invito a votare per il candidato sindaco Angelo Pizzigallo.

Le priorità per il rilancio del nostro amato territorio sono diverse, da troppi anni abbandonato da una certa classe politica che ha prodotto un forte isolamento del tessuto sociale. Noi vogliamo coinvolgere tutti gli uomini e le donne che hanno a cuore il destino della nostra città.

Personalmente ho sposato immediatamente il progetto di Angelo, mettendo la mia faccia, superando anche la mia naturale ritrosia, e voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno dato fiducia. Ora chiedo loro uno sforzo in più. Il 4 e 5 ottobre si deve sostenere Angelo Pizzigallo, l’unica vera risorsa per questa città”. Così in una nota Paola Fiorucci, candidata Centro-Destra.