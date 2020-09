Elezioni Anguillara: ballottaggio Pizzigallo-Cardone - Terzo Binario News

Sarà ballottaggio – il 4 e 5 ottobre – tra Angelo Pizzigallo (candidato centrodestra) e Michele Cardone (centrosinistra) per la corsa a sindaco di Anguillara.

Nella prima tornata, le urne hanno dato il seguente responso: 3496 voti per Pizzigallo (35,05%) e 2971 voti per Cardone (29,79%). Più staccati Francesco Falconi (2251 voti-22,57%) e Isaia Sergio Manciuria (1256 voti-12,59%). Questi, alla fine, i dati emersi al termine dello spoglio nelle quindici sezioni.

Dopo sette mesi dalla caduta dell’Amministrazione a Cinque Stelle, bisognerà ancora attendere per vedere una nuova fascia tricolore.

Angelo Pizzigallo, su Facebook, ha commentato: “Siamo al ballottaggio! Un importante risultato che abbiamo conseguito al termine di una campagna elettorale diversa ma ugualmente emozionante, avvolgente, coinvolgente ed entusiasmante. È stato ed è un grande onore avervi accanto e guidare il nostro impegno per Anguillara che continuerà oggi, domani e in futuro al servizio della nostra comunità. Non abbiamo mai smesso di credere e di lottare per il bene della nostra Anguillara e lo abbiamo fatto insieme. Pertanto, andiamo a vincere ed a scrivere, non dico la storia, ma almeno una pagina di storia di questa fantastica Città!Per aspera ad astra”.

Anche Michele Cardone ha affidato ai social il proprio pensiero: “Siamo al ballottaggio, grazie a tutti. Grazie ai candidati sindaci che hanno messo la faccia, che si sono dati da fare per riavvicinare la cittadinanza a scegliere un’Amministrazione cosciente, che possa portare Anguillara dove merita di essere. Noi da domani (oggi, ndr) ci ritroverete per le strade, vi verremo a suonare a casa, vogliamo spiegare il nostro programma e tutta la competenza che vogliamo mettere in campo per amministrare la città. Inizia una nuova battaglia”.