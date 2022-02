Elezioni alla Lega Navale di Civitavecchia Dario Iacoponi è il nuovo presidente - Terzo Binario News

Una splendida domenica di sole ha fatto da cornice alla votazione per il rinnovo del direttivo e delle altre cariche sociali della Lega Navale Italiana, sezione di Civitavecchia.

La palazzina di lungomare Thaon de Revel è stata circondata da un lungo serpentone di soci in attesa di poter votare, dalle 10.30 alle 14.30. tutti si sono sottoposti di buon grado alle procedure anti Covid, indossando mascherine e mostrando il Green Pass. C’è stata un’affluenza eccezionale: sui 527 iscritti, i votanti sono stati ben 234.

La commissione elettorale ha distribuito le tre schede: quella per scegliere il nuovo presidente e la sua squadra, e le due per i collegi dei probiviri e dei revisori dei conti. C’era solo una lista in lizza, presieduta da Dario Iacoponi, socio storico della sezione, affiancato dai consiglieri Fabrizio Evangelisti, Antonino Vadalà, Benedetto Piovoso, Vincenzo Losito, Mattia Camboni, Angelo Mecucci, Andrea Riccobello e, come riserve, Greta Scotti, Costantino Piccolo e Patrizia Saladini. La lista ha comunque ottenuto 160 preferenze: sarà Iacoponi e il suo direttivo a guidare la sezione per i prossimi tre anni. Come probiviri sono stati eletti Cinzia Mignanti, Cristiana Pieroni, Mauro Abbondanza e Giancarlo La Rosa; i revisori dei conti sono Andrea Mignanti, Luigi Mattera, Paolo Balbi e Maria Grazia Vaglio.

La proclamazione è arrivata alle 19, alla fine delle operazioni di spoglio da parte del presidente avvocato Carla Marconi, del segretario Anna Maria Sasso, con gli scrutatori Marco La Rosa, Teo Masoni, Valter Petretto e Cristiana Vallarino.

Dario Iacoponi, a sinistra, col presidente uscente Ezio Manina

Iacoponi, che raccoglie il testimone dal presidente uscente Ezio Manina, dopo la gioia per il risultato domenica sera, ha poi voluto affidare il suo saluto a una nota, affissa anche in bacheca nella sede.

“Il risultato ottenuto è per me motivo di grande soddisfazione ed un significativo riconoscimento della qualità della squadra dei consiglieri e del programma presentato – afferma Iacoponi -. La grande partecipazione e l’alto numero dei voti a favore sono uno stimolo in più perché si operi col massimo impegno nell’interesse comune e per il bene della nostra lega navale. Ringrazio TUTTI i votanti, in particolare chi è venuto da lontano e a costo di grandi sacrifici.

Ringrazio anche il Consiglio uscente per il lavoro fin qui svolto e per la disponibilità a collaborare col nuovo nel comune interesse della nostra sezione. Lo sviluppo e la cura delle attività marinare, specialmente quelle rivolte al mondo giovanile, saranno centrali nel nostro sforzo insieme ad una ripresa delle attività culturali e sociali. Mi auguro che la sensibilità dimostrata col gran numero di partecipanti alla elezione del nuovo Consiglio direttivo continui con una fattiva partecipazione alla vita della sezione. Forza LEGA NAVALE!!”

La creazione della Lega Navale Italiana nazionale si fa risalire al 2 giugno 1894, la sezione cittadina della LNI è fra le prime cento a venir aperte in Italia, in un lontano 16 marzo 1902. All’inizio è un ente sulla carta, nato per sviluppare le attività intorno al porto. Il primo presidente e fondatore era il marchese Felicino Guglielmi. L’attività sportiva inizia a ridosso della seconda guerra mondiale, con la presidenza dell’allora comandante del porto. Quella principale allora era la voga a remi.

Durante il conflitto, la palazzina è tolta ai soci e diventa sede di due batterie aeree. Finita la guerra, l’edificio viene occupato da una famiglia di sfollati. Quando finalmente la sede torna operativa, convoglierà tanti, civtavecchiesi e non, appassionati del mare e sarà il fulcro di manifestazioni di pesca, pure subacquea, di vela, di windsurf, molte di livello internazionale. Ospiterà corsi per grandi e piccoli e vedrà la nascita di atleti di alto livello, che arriveranno ai Mondiali e alle Olimpiadi, salendo sul podio: solo per citare alcuni dei più recenti Veronica Fanciulli, Daniele Benedetti e Mattia Camboni.

Gli ultimi presidenti che si sono succeduti alla guida della sezione cittadina sono stati Alberto Ceccarelli, Raul Ramoni, Giulio Cesare Gasparini, Marco Corti, Fabio Corti, Ezio Manina.

Cri.Val.