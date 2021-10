Elezioni al XIV Municipio, le interviste ai candidati - Terzo Binario News

Secondo articolo sui ballottaggi di Roma, riguardante il presidente del municipio XIV.

Anche in questo caso, come per il XIII, il confronto sarà tra il centrodestra e il centrosinistra, con i due candidati che al primo turno hanno ottenuto un risultato abbastanza simile.

Il candidato di centrodestra, Domenico Naso (QUI l’intervista) ha superato per duemila voti e circa il due per cento il suo antagonista, Marco Della Porta, del centrosinistra (QUI l’intervista).

Un confronto che quindi vedrà vincitore, come nel caso precedente, e forse maggiormente, dato il distacco minimo, chi riuscirà a confermare i propri elettori del 3 ottobre, e soprattutto a intercettare il 30% di elettori che hanno votato per altri candidati al primo turno.

Silvio Rossi