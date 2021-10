Elezioni al XIII, XIV e XV Municipio, interviste ai candidati presidenti - Terzo Binario News

Domenica 17 e lunedì 18 ottobre, oltre al ballottaggio per l’elezione del sindaco di Roma, tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri, ci saranno anche i ballottaggi tra i candidati dei 15 municipi in cui è diviso il territorio capitolino.

Abbiamo chiesto ai candidati dei tre municipi limitrofi al nostro territorio, dal XII al XV le loro proposte per il futuro dei territori che verranno amministrati da chi vincerà questa competizione.

In tutti i municipi romani, il confronto sarà tra i candidati di centrodestra e di centrosinistra, ad eccezione del VI municipio, dove la candidata presidente del Movimento 5 Stelle ha superato, al primo turno, il suo contendente di centrosinistra, e si batterà domenica prossima per il ballottaggio.

Iniziamo a pubblicare le risposte dei due candidati del XIII municipio, Marco Giovagnorio, (QUI l’intervista) candidato per il centrodestra, che al primo turno ha ottenuto il 38,33 % dei voti, contro Sabrina Giuseppetti (QUI l’intervista), del centrosinistra, distaccata di circa 8 punti percentuali.

Bisogna comunque considerare che i due candidati esclusi, portati dal Movimento 5 Stelle e dalla lista Calenda hanno ottenuto insieme circa il 30 % delle preferenze, una fetta di elettori che può diventare determinante se decide di dare compattamente la preferenza all’uno oppure all’altra.

Ma come si deve sempre dire in questi casi, al secondo turno si riparte sempre dallo zero a zero, per cui è giusto evitare previsioni, e lasciare la parola ai contendenti.

Silvio Rossi