Elezioni a Civitavecchia, nasce la lista "Unione Civica": "Gli amministratori degli ultimi anni hanno fallito" • Terzo Binario News

In prospettiva delle prossime elezioni amministrative previste a Civitavecchia, grazie alla disponibilità di persone che rappresentano diverse espressioni del tessuto sociale della nostra città e che hanno deciso di impegnarsi attivamente, sarà in campo una lista denominata “Unione Civica”.

Ci proponiamo di lavorare insieme per un progetto comune nell’ambito della coalizione progressista in favore dell’intera collettività ispirandoci ai valori civici di chi, come noi, pur non avendo mai ricoperto incarichi pubblici, ritiene di poter mettere la propria esperienza e buona volontà a disposizione degli altri.

Il fallimento dell’Amministrazione Comunale che ha governato in questi anni si misura con un crescente degrado dei luoghi, mancanza di prospettive lavorative e aumento dei bisogni primari della popolazione.

Per questo motivo crediamo che sia il momento di riaffidare la guida della nostra città ad una coalizione di centrosinistra che, a parte brevissime esperienze, non governa con continuità da più di vent’anni.

Noi ci siamo e ci mettiamo a disposizione di chi ha già lavorato, con un ottimo risultato, alla stesura di una piattaforma programmatica che abbiamo apprezzato e condiviso nelle sue parti più significative specialmente nella espressa volontà di immaginare il proprio futuro e creare i presupposti per il suo raggiungimento.