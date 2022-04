Elena Gubetti: “Ci aspettano grandi sfide, proseguiamo il percorso di sviluppo di Cerveteri” - Terzo Binario News

La candidata Sindaca per la coalizione Esserci pronta a prendere le redini della Giunta etrusca

Venerdì 8 aprile alle ore 18:00 allo Stabilimento Six Beach House Elena Gubetti, candidata Sindaca di Cerveteri per la coalizione Esserci, si presenterà alla cittadinanza in un evento aperto al pubblico.

Nella giornata di ieri, la Gubetti, attuale Vicesindaca e Assessora alle Politiche Ambientali della Giunta guidata da Alessio Pascucci, quest’ultimo al passo d’addio in Etruria dopo due mandati e pronto alla sfida di Ladispoli, nel suo post d’esordio sui social network ha voluto pubblicamente ringraziare per il sostegno i tanti cittadini per l’entusiasmo che le stanno trasmettendo in queste ore con un lungo e personalissimo messaggio.

“Ho il grande onore di essere stata indicata come la candidata Sindaco di Cerveteri per la coalizione “Esserci”, la stessa che ha amministrato Cerveteri in questi anni e che intende restare unita per proseguire il percorso di trasformazione e di rilancio della città che a nessun costo può essere fermato!”, scrive la Gubetti.

“Da quando la mia candidatura è diventata ufficiale – prosegue Elena Gubetti – ho ricevuto centinaia di messaggi e telefonate da amici, concittadini e persone che mi hanno incoraggiato ad intraprendere questa avventura con grande grinta e tenacia e mi hanno trasmesso tantissima energia ed entusiasmo. Voglio ringraziarli tutti perché è insieme che dobbiamo scrivere questa nuova pagina della storia di Cerveteri. Dopo 6 anni di lavoro nella squadra del Sindaco Alessio Pascucci, sempre in prima linea, sento forte il senso di responsabilità rispetto ad un progetto che è solo l’inizio del sogno che la nostra squadra ha immaginato per far crescere e rendere più bella la nostra città”.

“Ci aspettano grandi sfide – conclude – c’è ancora molto da fare, ma sono certa di una cosa: la nostra squadra ha ancora tantissime idee ed energie da mettere al servizio della città. Iniziamo da subito ad unire le forze: vi aspetto domani, venerdì 8 aprile alle ore 18.00, presso lo stabilimento SIX Beach-Guest HOUSE di campo di Mare per presentare la mia candidatura ed incontravi!!”