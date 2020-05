Elena Aubry, rose dove hanno rubato le ceneri - Terzo Binario News

Un mazzo di rose (Foto Dire) dove prima si trovavano le ceneri di Elena Aubry, la 25enne morta il 6 maggio 2018 in via Ostiense, che qualcuno ha rubato. Graziella Viviano, mamma della ragazza, martedì 5 maggio in una diretta Facebook ha raccontato: “Non ci sono più le ceneri di Elena, abbiamo sporto denuncia ai carabinieri”. Poi l’appello “a chiunque sappia qualcosa. So che molte persone volevano bene ad Elena e sono andate a trovarla. È importante sapere se c’è qualcuno che, dopo il 7 dicembre, può dire di essere andato da Elena e di aver visto se tutto era apposto o meno. Contattatemi in privato“.

E ancora: “È stato rubato anche un quaderno, dove erano stati scritti dei pensieri per Elena quando abbiamo sigillato il sepolcro. Datemi una mano, è una cosa terribile perdere una famiglia. Non trovarne più ceneri è una cosa che non auguro a nessuno. Non so chi può aver commesso questo gesto così triste e indegno – ha continuato – vorrei dire a questa persona che non ha niente di Elena. Elena vola alta, nel cielo”

Mamma Graziella, inoltre, ha segnalato: “Gli amici di Elena, i suoi fantastici amici motociclisti sono andati a portare i fiori al suo albero, malgrado e a maggior ragione dopo ciò che è successo. Nessuno potrà mai strapparti, amore mio, dal cuore di chi ami e da chi ti ama. I motociclisti sono duri, tenaci e con un grande cuore. Ma poi tu sei una motociclista e lo sai. Proteggi i tuoi fratelli biker, proteggi tutti noi e dacci la forza di andare sempre avanti e ancora una volta di ridare gas. Elena c’è!”.