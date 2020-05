Elena Aubry, la madre a due anni dalla morte: "Rubate le sue ceneri dal sepolcro" - Terzo Binario News

“Un gesto allucinante, sparito anche un quaderno”

di Claudio Bellumori

“Mai avrei pensato di fare una diretta per un qualcosa di questo genere. È successa una cosa allucinante. Sono sparite le ceneri di Elena“. A parlare è Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, la ragazza di 25 anni morta il 6 maggio 2018 in via Ostiense: quel giorno la giovane era in sella alla sua moto.

“Non ci sono più le ceneri di Elena – ha ripetuto – abbiamo sporto denuncia ai carabinieri”. Poi l’appello “a chiunque sappia qualcosa. So che molte persone volevano bene ad Elena e sono andate a trovarla. È importante sapere se c’è qualcuno che dopo il 7 dicembre può dire di essere andato da Elena, di aver visto se tutto era apposto o meno. Contattatemi in privato“.

“È stato rubato anche un quaderno, dove erano state scritti dei pensieri per Elena quando abbiamo sigillato il sepolcro. Datemi una mano, è una cosa terribile perdere una famiglia. Non trovarne più ceneri è una cosa che non auguro a nessuno. Non so chi può aver commesso questo gesto così triste e indegno – ha continuato Graziella Viviano – vorrei dire a questa persona che non ha niente di Elena. Elena vola alta, nel cielo”.

E ancora: “Se con le ceneri pensava di prendere lo spirito di Elena, ha sbagliato di grosso. Elena non la ferma nessuno. Ragazzi, datemi una mano”.

