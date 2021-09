Elana Gym sugli scudi ai Regionali di ginnastica ritmica - Terzo Binario News

In luce l’Elana Gym, la società di ginnastica ritmica cerite nello scorso weekend ha partecipato alla tappa conclusiva dei Campionati regionali individuali e di specialità, aggiudicandosi una ricca serie di medaglie.

Fa suo i titoli di campionessa regionale di specialità senior Marta Padroni con clavette e palla e quello di vicecampionessa con il cerchio, nella categoria Junior qualificazioni alla fase regionale per Viola Maffei (J1), Alessia Didoni (ieri primo posto al cerchio) e Francesca Santini, queste ultime nella categoria Junior2/3.

Il weekend si era aperto con la conquista del pass per la zona interregionale per le ginnaste individualiste Chiara Crisci che ha sfoderato una grande prestazione che l’ha portata a vincere la gara di sabato e conquistare il secondo posto generale, e per Ginevra Pellecchia che conclude al terzo posto della classifica generale.

Tutte le ragazze, ad esclusione di Marta che è già in finale, passano alla fase interregionale del campionato che si svolgerà in Abruzzo tra un paio di settimane.

Soddisfatta l’insegnante Elena Constantin – “Un risultato meraviglioso, conquistato con la grande determinazione delle mie ginnaste. Ora andremo a competere contro società che godono della possibilità di avere a disposizione impianti dedicati, mentre noi come tutti gli anni dovremmo appoggiarci presso impianti scolastici che, a causa delle norme antiCovid non sempre sono disponibili per tute le ore.

La ginnastica ritmica è uno sport femminile molto elegante e complesso, che vede un momento di grande sviluppo grazie anche alla recente medaglia di bronzo guadagnata alle ultime Olimpiadi dalla squadra italiana e spero che questo stimoli chi di dovere ad allestire nuovi impianti sportivi per i nostri atleti che stanno donando, proprio in quest’anno grandi soddisfazioni con la conquista di innumerevoli titoli.