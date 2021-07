Efficientamento energetico per la scuola Cialdi di Civitavecchia - Terzo Binario News

La Giunta Tedesco ha approvato la delibera per avviare i lavori per l’efficientamento energetico del tetto della palestra della scuola primaria “Alessandro Cialdi”, in centro città, nel quadro dei contributi statali concessi dalla cosiddetta “norma Fraccaro”, che hanno visto il Comune di Civitavecchia già impegnato in altre opere di questo tipo.

Il totale dell’importo per i lavori è previsto in 170.000 euro: tutti fondi statali.

Ovviamente soddisfatto il vicesindaco Manuel Magliani, relatore della delibera: «Siamo contenti perché si dà il via a un nuovo cantiere, grazie ai fondi del Mise, mettendo in moto un servizio e un’opera pubblica che torneranno utili alla cittadinanza nel quadro di quell’efficientamento energetico che stiamo cercando d’inserire in tutte le opere.

L’attività sportiva degli studenti ci sta a cuore, e questi lavori contribuiranno a una migliore fruibilità della palestra, che è un luogo importante non solo per l’attività fisica, ma anche per un’offerta formativa davvero completa in tutti gli aspetti della crescita dei nostri giovani. Interventi che continueranno anche nei prossimi anni, direttamente a cura dell’assessorato ai Lavori pubblici diretto dal collega Sandro De Paolis».