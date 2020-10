Elezioni Anguillara, Diritti Cittadinanza del Lago: "Libertà di voto, non appoggiamo nessuno" - Terzo Binario News

“Siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale che si concluderà tra pochi giorni. La

motivazione che ci ha spinto a fare questa nota è nei confronti per gli elettori che ci hanno votato e più in generale verso tutti i cittadini. Ci teniamo a precisare al ballottaggio che si svolgerà ad Anguillara Sabazia il prossimo 4 e 5 ottobre non appoggeremo nessuno dei due schieramenti politici e non daremo indicazioni di voto.

Riteniamo che la libertà di pensiero ed espressione, debba essere esercitata nel massimo rispetto delle altrui idee, sia la sola, vera e autentica base di esercizio della democrazia e ribadendo quanto previsto dall’art. 48 della Costituzione italiana eserciteremo sempre, esente da ogni contaminazione, in qualunque circostanza e in totale libertà il diritto/dovere di voto.

Ad ogni modo, considerando che il progetto condiviso con la lista civica “Acqua potabile e

turismo”, con la quale abbiamo concorso alle passate elezioni e quanto previsto nel programma elettorale con essa presentato, possiamo affermare che sono ampiamente in linea nell’ambito dei progetti che ci siamo prefissati, ai fini del perseguimento del bene comune e del miglioramento delle condizioni sociali.

Da parte nostra continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto, con i ruoli che ognuno di noi ricopre nell’associazione “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO”. Noi guardiamo avanti per

realizzare progetti che possono essere utili alla cittadinanza, credibili e che siano un volano per le persone più svantaggiate. Se la nuova amministrazione che a breve si formerà, sarà in grado di coinvolgere tutte le associazioni per il bene di Anguillara noi ci saremo e daremo una mano

concreta, ma non faremo sconti a nessuno, perché rimane il fine ultimo rappresentato per la difesa dei diritti umani, troppo spesso calpestati.”.

Così in una nota dichiarano Riccardo Pelliccioni e Patrizia D’Andrea (vice presidente e segretaria associazione di promozione sociale “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO”