Edilizia, Cna: “Nuova tariffa dei prezzi nel Lazio” • Terzo Binario News

Pubblicato dalla Regione l’aggiornamento

È in vigore la nuova “Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili e

impiantistiche del Lazio”.

A darne notizia, è la CNA di Viterbo e Civitavecchia.

La Regione ha infatti pubblicato l’aggiornamento e la revisione del prezzario in uso dal mese di gennaio.

“Il decreto legge Aiuti del 17 maggio scorso (convertito in legge il 15 luglio)

prevede che, in deroga al Codice dei contratti pubblici e limitatamente

all’anno in corso, le Regioni debbano procedere alla pubblicazione di una

edizione aggiornata delle Tariffe entro il 31 luglio. Ciò – spiega la CNA – in

considerazione della necessità di far fronte all’esplosione dei prezzi

dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici

riferiti ai contratti aggiudicati sulla base delle offerte presentate entro

il 31 dicembre del 2021. Diamo atto alla Regione Lazio di aver deliberato

entro la scadenza indicata”.

Rispetto a quella di inizio anno, l’edizione di luglio aggiorna i prezzi, con

particolare attenzione alle lavorazioni che hanno maggiormente risentito

dell’eccezionale rincaro dei materiali da costruzione, e li adegua alle

innovazioni tecnologiche e sul piano normativo intervenute nel frattempo.

La Tariffa, che avrà validità fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere

utilizzata fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui

approvazione sia intervenuta entro tale data, è composta da una

introduzione e dalle seguenti parti: opere edili; opere stradali e

infrastrutture a rete; sistemazione di aree a verde; impianti elettrici;

impianti tecnologici; opere idrauliche e opere marittime; interventi di

piccola manutenzione; opere di conservazione e restauro; costi della

sicurezza.

L’aggiornamento e la revisione sono stati curati dal Ministero delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Provveditorato Interregionale

alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), dalla Regione

Lazio (Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,

Risorse Idriche e Difesa del Suolo) e da Roma Capitale (Dipartimento

Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana).

Info e approfondimenti: CNA, telefono 0761.2291.