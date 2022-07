Edilizia, a Canale Monterano venerdì il Comune presenta lo Sportello Unico • Terzo Binario News

Nuovo impulso al percorso di modernizzazione della macchina amministrativa del Comune di Canale Monterano, attraverso la programmazione di attività che mirano a snellire la burocrazia rendendo l’accesso ai servizi da parte dei cittadini più agevole e fruibile. Una vera trasformazione digitale quella intrapresa da tempo dall’Amministrazione comunale che ha l’obiettivo principale di favorire l’iter di alcune procedure riducendo la necessità di spostamento da parte degli utenti.

Tra le ultime novità introdotte va annoverato l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), che verrà presentato ai liberi professionisti e alla cittadinanza venerdì 8 luglio alle ore 10 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale dal Consigliere delegato all’Urbanistica ed Edilizia Paolo Lantella e dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Andrea Scopetti, ed illustrato nel dettaglio, in videocollegamento, dal tecnico incaricato dalla società informatica che ha predisposto il portale in ambiente web.

Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) costituirà l’unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi edilizi e l’intervento edilizio, tra cui le proposte di strumenti urbanistici esecutivi, i piani particolareggiati e le richieste di agibilità. Inoltre, il cittadino interessato potrà ricevere, anche per via telematica, le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure e l’accesso all’elenco delle domande presentate, oltreché allo stato del loro iter procedurale. Ci sarà anche la possibilità di accertare i requisiti e le condizioni dichiarate nella presentazione dei titoli abilitativi edilizi.

Viva soddisfazione è stata espressa dal Consigliere delegato all’Urbanistica ed Edilizia Paolo Lantella. «Dopo la ri-acquisizione della delega in materia di autorizzazione paesaggistica – commenta Lantella – si tratta di un ulteriore passo importante posto in essere dall’Amministrazione Comunale. Un passo in più verso la completa digitalizzazione dei servizi comunali. Presentare una istanza sarà più semplice e più veloce ed eviterà sempre di più l’uso del cartaceo quale mezzo di trasmissione della pratica. Ringrazio gli uffici che hanno collaborato, ognuno per il settore di propria competenza, per raggiungere questo risultato importante, proseguendo quel percorso di trasformazione digitale che avvicinerà sempre più l’Amministrazione pubblica al cittadino».

Sul sito del Comune di Canale Monterano lo Sportello Unico per l’Edilizia si trova sull’Homepage/Aree Riservate/Accesso Sue o al seguente indirizzo web:https://www.halleyweb.com/c058016/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20004/