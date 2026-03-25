Edicola a Tarquinia Lido, aperto il bando • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia ha avviato la procedura per l’assegnazione del fabbricato di 53,19 mq destinato alla rivendita di giornali, situato tra gli stabilimenti balneari Gravisca e Riva Blu, al Lido. L’immobile, affidato in precedenza in concessione fino al 2008 con atto Rep. n. 9151, è tornato sotto la gestione comunale il 21 novembre 2024, alla naturale scadenza della concessione precedente.

Dopo anni di inattività, l’amministrazione intende valorizzare l’area e riattivare la struttura, con l’obiettivo di migliorare i servizi turistici. “Questa procedura rappresenta un passo concreto per valorizzare un immobile del demanio marittimo inutilizzato – afferma l’assessore al demanio Andrea Andreani –.

Con il bando puntiamo a selezionare un operatore che sappia coniugare professionalità e un servizio di qualità. La rivendita di giornali potrà infatti diventare un punto di riferimento per chi frequenta la spiaggia. Ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato alla predisposizione del bando, garantendo trasparenza e completezza delle informazioni”. Tutti gli interessati potranno presentare domanda secondo le modalità disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia, dove è possibile consultare il bando completo, i criteri di selezione e i termini per la presentazione delle istanze.