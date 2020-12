Natale per tutti e anche per le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente di Ladispoli.

Un po’ diverso dal solito però, visto che i membri dell’associazione sono impegnati in città con le vetture proprie a supporto delle forze dell’ordine.

Infatti da tanti tempo sussiste una collaborazione fra FareAmbiente e le istituzioni per i servizi in strada e con l’Italia in zona rossa natalizia l’apporto non è mancato.