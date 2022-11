Ecco la storia di Ambra e Gemma, rimaste senza casa ne cercano una insieme • Terzo Binario News

Tati, dobbiamo cercare una nuova casa. All’età di 10 anni dobbiamo cambiare tutto: familiari, ambiente, cuccia, tutte le nostre certezze andranno in frantumi. Siamo due canine di piccola taglia, buonissime e affettuose, non immaginavamo di finire così. Siamo anche carine, siamo Gemma e Ambra, abituate a vivere insieme, vorremmo rimanerci. Speriamo tanto di trovare una casa che ci accolga entrambe. Tutti cercano cani di piccola taglia e noi abbiamo ancora tanti anni davanti.

Lei è Gemma, sopra Ambra

Gemma e Ambra sono in provincia di Siena, adottabili nel centro nord Italia purché disponibili a controlli pre e post affido presso l’abitazione, ed a restare in contatto con la nostra associazione per darne notizie.

Per informazioni: tel.: 3493228057 – preferibile richiesta per whats up e sarete richiamati

www.sienadozioni.it – facebook: assta siena

Instagram: assta_siena Associazione Senese Salute e Tutela degli Animali odvTelefono 366 5029904pagina facebook: assta sienawww.sienadozioni.it

DONA IL 5 X MILLE A C.F. 92060000525

codice iban IT 64S 01030 14200 0000 10611877 intestato a Associazione Senese Salute e Tutela Animali