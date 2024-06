Ecco la quarta edizione della Festa del Libro di Barchette di Carta a Bracciano • Terzo Binario News

Sabato 8 e domenica 9 presso il Chiostro degli Agostiniani

Bracciano si prepara ad accogliere, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, la IV Edizione della Festa del Libro di Barchette di Carta APS,. dal tema: “Parole Non Dette: Io e l’Altro, Incontrarsi Tra le Pagine”.

La meravigliosa cornice del Chiostro degli Agostiniani di Bracciano (RM) ospita l’Evento, accogliendo Autori ed Editori indipendenti, che esporranno i propri volumi e interverranno sul palco per presentare storie, racconti e idee, contribuendo a creare una imperdibile occasione di confronto, volta a stimolare riflessioni e conoscere nuovi punti di vista.

La squadra di Barchette di Carta APS è pronta ad accompagnarvi tra le onde delle parole e del pensiero, offrendo una varietà di eventi e laboratori destinati agli amanti della letteratura di tutte le età, anche grazie alla collaborazione attiva di alcune associazioni e realtà culturali del territorio.

Il Festival, nell’arco delle due giornate, offre due percorsi paralleli e distinti per gli appassionati lettori di tutte le età: da una parte, il Salotto di Barchette accoglierà il susseguirsi degli interventi di Autori ed Editori, dall’altra, invece, saranno allestiti spazi pensati per far vivere un’esperienza creativa e immersiva ai più piccoli*.

Barchette di Carta APS vi invita ad immergervi in questo spazio condiviso dove conoscersi e confrontarsi, incentivando, supportando e stimolando la diffusione della cultura, in tutte le sue forme!



*Per i laboratori riservati ai più piccoli è necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti relativi al programma, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale https://www.barchettedicarta. it/edizione-corrente/ , a seguirci su Instagram e Facebook o a contattarci su info@barchettedicarta.it o al +39 3894621413.