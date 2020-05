Ecco la nuova autocertificazione in vigore dal 4 maggio - Terzo Binario News

E’ stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno la nuova autocertificazione da produrre agli agenti a partire dal domani 4 maggio 2020.

Nonostante stia iniziando la fase due gli spostamenti dovranno essere motivati con una nuova autodichiarazione reperibile dal sito del Ministero dell’Interno a questo link.

Come si legge nella certificazione gli spostamenti possono essere determinati da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute. Vi è in fondo uno spazio per poter aggiungere ulteriori dettagli.

Il Ministero dell’Interno ha reso noto anche che “può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.”

Nel frattempo oggi la Regione Lazio ha pubblicato delle FAQ tra qui quelle per l’attività sportiva. Mentre la pesca sportiva si potrà praticare dal 6 maggio per il ciclismo da domani si può iniziare a salire sui pedali.