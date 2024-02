Eccellenze sportive a Fiumicino, domani saranno premiate dal Sindaco • Terzo Binario News

Giovedì 29 febbraio alle ore 09:00 il Sindaco Mario Baccini premierà per meriti sportivi due atleti provenienti dal nostro territorio, entrambi appartenenti alle Fiamme Oro. La cerimonia avverrà in aula consiliare alla presenza del Presidente del Consiglio, Roberto Severini e della Giunta comunale.

“Un’occasione speciale per onorare l’impegno ed i successi sportivi dei nostri talentuosi atleti, così come per riconoscere il ruolo fondamentale svolto dalle Fiamme Oro nel supportare e promuovere l’eccellenza nel mondo dello sport.” ha sottolineato il Sindaco Mario Baccini.

Edoardo Giordan campione paraolimpico di scherma ha partecipato alle olimpiadi di Tokyo 2020 classificandosi 6° individuale (sciabola), 9° individuale (spada), 8° a squadre(spada). Sono molti però i riconoscimenti vinti da Giordan dall’inizio della sua carriera tra i quali il bronzo individuale ai Campionati di Terni del 2023 nella sciabola; Varsavia 2022: bronzo individuale, oro a squadre (sciabola); dal 2016 al 2023 vince l’ oro individuale nei campionati italiani di sciabola; Campionati Europei Terni 2018: bronzo individuale, oro a squadre (sciabola).

Alessio Pensieri promessa del Rugby, Fiamme Oro. Nel 2023 è stato convocato in Nazionale Under 20 per disputare il Torneo 6 nazioni . Gioca con il Rugby a Fiumicino dall’età di 4 anni. Nel 2011 vince il Trofeo Topolino del Mini Rugby a Treviso. A 12 anni con la squadra Under 14, veste la maglia delle Fiamme Oro della Polizia di Stato a Ponte Galeria. Partecipa all’attività regionale Lazio della categoria Under 14, fino agli Under 16.

Nel 2022 fa parte dell’attività per la Selezione Accademia A.S.A Under 17 e nel settembre dello stesso anno inizia il percorso presso il Centro di Formazione Permanente C.D.F.P. Coni. Dal 2022 Nazionale Italiana di Rugby Under 18 iniziando per la partita Italia-Irlanda del Sei Nazioni Giovanile. Una seconda convocazione per lui arriva nel marzo del 2023. Recentemente, Sabato 27 gennaio, si è guadagnato il titolo di “Player of the match” durante l’incontro per l’11^ giornata della Serie A Élite, contro Vicenza per aver dato un contributo significativo alla vittoria della partita.