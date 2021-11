Eccellenze gastronomiche di Tolfa in mostra da Excellence Food Innovation - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Le eccellenze gastronomiche tolfetane si mettono in mostra alla grande sulla scena nazionale. Infatti, la kermesse ‘Excellence Food Innovation’ che si è svolta in questi giorni alla Nuvola di Fuksas a Roma ha messo in evidenza due importanti realtà locali: l’Azienda Agricola ‘Poggio della Stella’ e la ‘Etica Food Tolfa’. Le due aziende hanno partecipato all’evento che ha l’obiettivo di valorizzare l’enogastronomia italiana e che ha visto la presenza di 100 produttori nazionali, con cooking show, convegni, seminari e degustazioni.

L’Azienda Agricola Poggio della Stella che nasce sulla collina omonima tra Allumiere e Tolfa, che conta 14 ettari di alberi da frutto, orto e vigneto con un piccolo allevamento di animali ha presentato due vini eccellenti: Storno e Tulphae. Ottimo Trebbiano verde in purezza il primo; mentre l’altro è 100% Nerobuono, alcuni mesi in botti di secondo passaggio, un rosso dal gusto pieno. Grazie all’attento lavoro dell’enologo Simone Iannotti che da anni è impegnato per il miglioramento della qualità della filiera dell’azienda, i vini hanno, infatti, raggiunto ormai livelli molto alti.

Etica Food Tolfa è una realtà che si trova nella parte di territorio di Santa Severa, all’interno dei confini del Comune di Tolfa. E ha realizzato un logo prestigioso che si associa al paese di Tolfa e che sarà sempre più protagonista sul territorio nazionale e internazionale nella trasformazione di prodotti dolciari e salati. La Etica Food, anche per merito dell’intraprendenza del suo proprietario Michele Bonfitto, ottimo pasticcere, ha acceso l’interesse dei riflettori del Tg1. La testata Rai con un servizio ha messo in mostra l’innovazione insieme alla qualità dei prodotti locali.

Presente all’evento romano la sindaca Stefania Bentivoglio che si complimentata con le due aziende del territorio.