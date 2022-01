Ecatombe della Civitavecchia Futsal: cede 9-2 al Ciampino alla Final Four - Terzo Binario News

Disfatta della Civitavecchia Futsal che cede 9-2 nella semifinale della Final Four di Coppa Lazio in corso di svolgimento a Tecchiena. I nerazzurri hanno ceduto di schianto all’Atletico Ciampino, dopo essere andati sotto 0-2 e aver tentato il recupero le espulsioni di Gloria e Nistor hanno consentito al quintetto ciampinese di allungare e vincere.

Alla fine il punteggio è fin troppo severo e di scusanti (come le assenze e l’episodio sfavorevole del rigore subito) ce ne sono molte ma gli uomini di Simone Tangini nel complesso hanno giocato sottotono rispetto ai loro standard.

L’inizio dei civitavecchiesi non è stato neanche male, anzi.

Subito bravo il portiere Di Nappo su Nistor. La Futsal pressa alta e mantiene il possesso palla ma su Iacobelli, pericoloso in contropiede, ci vuole un super Boriello che chiude sul palo più vicino. Leone ruba palla a centrocampo e spara, Di Nappo dice di no. La gara si sblocca al 12’ con De Luca: da calcio d’angolo approfitta della distrazione di Notarnicola che lo lascia libero e il ciampinese insacca in diagonale. Subito dopo, rigore per gli aeroportuali: ravvisato un fallo di Trappolini su Mattarocci, peraltro assai dubbio. Sul dischetto va Parisi che mette la palla all’incrocio. Nella ripresa accorcia le distanze capitan Leone con un gol pazzesco in girata, partendo da spalle alla porta e usando movenze simili a quelle del centroboa. Neanche il tempo di esultare e al 6’ Iacobelli fa 1-3: prima tira addosso a Boriello in uscita poi trova la porta vuota e segna. Un minuto e arriva il poker del Ciampino con Mattarocci che approfitta della palla persa malamente da Moretti e insacca all’angolino. A seguire, palo di Leone su assist di Boriello. Al 18’ miracolo di Boriello su Parisi sfuggito alla guardia di Nistor. Al fulmicotone la punizione di Notarnicola che vale il 2-4. Quando il Civitavecchia prova a riaprire la sfida, Di Nappo dice no a Nistor da distanza ravvicinata. L’espulsione dello stesso Nistor al 12’ mette la Futsal in una condizione in cui recuperare diventa impossibile. Moretti quasi a porta vuota si fa chiudere da Di Nappo e al 13’ Iacobelli scrive la parola fine sulla qualificazione alla finale. Poi segna anche il portiere Di Nappo direttamente dalla sua area e Parisi due volte da tiro libero. Bello il primo con la palla all’angolino, fortunato il secondo visto che prende il palo e la palla prima finisce sulla spalla di Boriello e poi nel sacco. A 4 secondi dalla fine chiude la pratica Piccari.