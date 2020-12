Earth: "Rintracciati i pitbull che hanno terrorizzato il Quadraro". Accertamenti della Polizia locale su altre segnalazioni giunte oggi - Terzo Binario News

“Possiamo comunque tranquillizzare i residenti del Quadraro che in questo momento i cani non sono in strada”. Ha precisato Valentina Coppola, presidente di Earth, “ Il proprietario è stato identificato e avvisato delle conseguenze penali se non sarà più attento alla corretta custodia dei suoi cani”. Questo quanto riferito in una nota in merito ai due cani, uno nero e uno grigio, che nei giorni scorsi sono stati segnalati dai residenti. Due animali che sono stati definiti aggressivi.

Dalla Polizia locale, d’altra parte, conferme in tal senso non sono arrivate. Più precisamente, nella giornata odierna gli agenti hanno ricevuto altre segnalazioni sui due pitbull. Il gruppo di competenza dei caschi bianchi, pertanto, sta svolgendo gli accertamenti e le indagini del caso sulle nuove informazioni ricevute stamani.

“Una segnalazione anonima giunta all’ associazione ha attivato immediatamente le guardie zoofile EARTH. Così questa mattina i dirigenti Marcello Pisicchio e G.C. si sono recati sul posto dove in collaborazione con i carabinieri forestali hanno potuto effettuare i dovuti controlli”.

“I cani segnalati sono risultati regolarmente chippati e ben tenuti – dicono da Earth – dalle note scritte in anagrafe abbiamo potuto verificare però che già lo scorso marzo uno dei cani era uscito dalla proprietà ed è stato recuperato dal padrone a Muratella. Il proprietario non ha ammesso che i cani che la scorsa sera hanno seminato il panico e ferito gravemente un bassotto fossero i suoi. Quindi cerchiamo testimoni in grado di riconoscere dalle nostre foto i cani. In tal modo si potrà procedere nei confronti del proprietario e chi è stato danneggiato potrà agire in sede civile. Con le testimonianze si potrà anche imporre condizioni di detenzione dei cani maggiormente limitative perché si sia sicuri che i fatti della scorsa sera non si ripetano”.

“Fatti come questi potrebbero essere evitati comunque con l’obbligo di patentino per tutti i proprietari di cani – hanno detto dall’associazione ambientalista – in maniera da essere sicuri che siano in grado di gestire e assicurare il benessere degli animali”.

Cani aggressivi al Tuscolano: cosa sappiamo

Il tam-tam sui social e le segnalazioni alla Polizia locale. I caschi bianchi – dalle 20 alle 20,30 – lunedì 28 dicembre hanno ricevuto chiamate in cui si sosteneva la presenza di due pitbull, un nero e uno grigio, entrambi ben curati, che avevano un atteggiamento aggressivo. C’è chi ha raccontato anche di essere stato attaccato dai due animali mentre era a passeggio con il suo bassotto. Anche la Asl Roma 2 è stata allertata, a seguito di segnalazione.

I vigili, secondo quanto raccolto da Terzo Binario, la stessa sera hanno effettuato una ricognizione in zona insieme al servizio ‘Pet in time’: ma i due pitbull (notati a Porta Furba, via Selinunte, via San Giovanni Bosco, via Egerio Levio) non sono stati trovati.

Oggi – 30 dicembre – l’associazione Earth ha affermato di aver ritrovato i due pitbull. La Polizia locale, da par sua, ha riferito che sono in corso accertamenti su nuove segnalazioni giunte in mattinata.