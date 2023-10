È successo di nuovo: caserme dei pompieri chiuse a Roma per mancanza di personale • Terzo Binario News

Antonazzo del Conapo: “Il distaccamento di Cerveteri ha subito altre interdizioni”

“I distaccamenti Vigili del Fuoco di ‘La Pisana’ e ‘Fluviale di Lungotevere delle Armi’ non sono operativi a causa della mancanza di personale. I rispettivi ambiti di competenza per le operazioni di soccorso tecnico urgente saranno ricoperti dai distaccamenti limitrofi”.

Questo il contenuto della comunicazione che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato alla Prefettura della Capitale, al Centro Operativo Nazionale dei vigili del fuoco al Ministero dell’Interno e alla Direzione Regionale dei vigili del fuoco per il Lazio.

A renderlo noto è Luca Antonazzo, segretario di Roma del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che da tempo denuncia come Roma, capitale d’Italia e meta di turismo mondiale, non ha “adeguata attenzione da parte del Governo per quanto riguarda la funzionalità dei servizi di soccorso pubblico e antincendio erogati dai vigili del fuoco”.

“Servirebbero quotidianamente almeno 500 vigili del fuoco per garantire un dispositivo di soccorso adeguato alla popolazione e al turismo dell’intera provincia di Roma. E invece – ribadisce Antonazzo – vengono spesso chiuse sedi come Frascati, Cerveteri, La Pisana e Tuscolano I.

Viene sospesa perfino l’attività di alcuni Nuclei specialistici. Quando le sedi non vengono chiuse, vengono fortemente ridimensionate nella loro risposta operativa anche rispetto all’impiego di mezzi speciali per gli interventi di soccorso”.

“Non è più rinviabile un sostanzioso aumento di organico dei vigili del fuoco della Capitale. E’ urgente mettere immediatamente mano alla inadeguata pianta organica di Roma, ci aspettiamo che il governo ponga subito rimedio a questa grave situazione che chiediamo al ministro dell’interno Piantedosi e al sottosegretario Prisco di risolvere. Dal governo Meloni ci aspettavamo qualche risposta sugli organici di Roma nel decreto Giubileo ma siamo rimasti delusi”, conclude Antonazzo.