È morto Massimo Di Gregorio: il ricordo del presidente del Municipio IX, lutto nel M5S - Terzo Binario News

“Purtroppo ieri sera, Massimo Di Gregorio, un amico, ci ha lasciato. Una persona bella, speciale e di grande cultura. L’ho conosciuto ai tempi del referendum sulla riforma costituzionale, quando tenne, per il nostro gruppo, delle conferenze sul tema illustrandoci gli articoli e portandoci ad amare ancora di più la nostra Costituzione”. Questo il ricordo di Dario D’Innocenti, presidente del Municipio IX, da parte dell’esponente pentastellato, capogruppo M5S a inizio consiliatura.

“Sempre disponibile, ci ha aiutato tanto in questa nostra avventura con le sue valutazioni, sempre puntuali e mai banali. E’ stato per me un punto di riferimento nelle situazioni più difficili. Ci ha commosso la sua partecipazione al recente consiglio sul bilancio, collegandosi dall’ospedale. Ha voluto esserci perché sapeva che il suo voto avrebbe potuto essere determinante, cosa che si è puntualmente verificata. Oltre 13 ore di consiglio sono state pesanti per noi, immaginiamoci per lui.

“Ha voluto esserci vicino mentre eravamo impegnati a svolgere il nostro lavoro, mentre lui purtroppo nel momento più difficile si è trovato solo. Massimo grazie di tutto quello che ci hai dato, ti porteremo sempre nel cuore”.

Così il M5S di Roma: “Ci ha guardato con quei suoi bellissimi occhi azzurri un po’ perplesso e un po’ sorpreso, un giorno di 6 anni fa, durante un incontro per conoscere i Portavoce del M5S del suo Municipio, il IX, allora in opposizione.Capimmo però, lui e noi, che quel giorno avrebbe segnato l’inizio di un percorso non solo politico ma di grande Amicizia. Massimo, ci hai regalato momenti indimenticabili, onorati di averti conosciuto e fatto con te una parte del nostro cammino”.