È morto il luogotenente Marco Coira, medaglia d'oro al valor militare • Terzo Binario News

“L’Arma si stringe intorno ai familiari del Luogotenente Marco Coira, Medaglia d’Oro al Valor Militare, scomparso ieri”. Questo un messaggio apparso sulla pagina Facebook dell’Arma.

“Comandante della Stazione Carabinieri di Roma Giardinetti, il 5 gennaio 1999 intervenne per sventare una rapina a mano armata mentre si trovava con la consorte in un supermercato della periferia romana. Benché privo dell’arma in dotazione, affrontò i tre malviventi con esemplare coraggio, ingaggiando con uno di essi una violenta colluttazione. Aggredito dagli altri due complici, che lo percossero selvaggiamente e lo ferirono con alcuni colpi di pistola, continuò a contrastare i rapinatori, costringendoli alla fuga. Pur stremato dalle gravi ferite, fornì poi determinanti elementi per le indagini, che si conclusero con la cattura dei responsabili. Non sarà dimenticato”.