È iniziato il nuovo anno sportivo per la Dinamo Ladispoli - Terzo Binario News

Neanche il tempo di “chiudere” ufficialmente la particolarissima stagione sportiva 2020/21 che subito la Dinamo si proietta in quella nuova.Appena ieri la squadra Under 13 di coach Leo Ludovisi giocava l’ultima partita di campionato, terminandolo nel migliore dei modi con una schiacciante vittoria contro i pari eta’ del Basket La Rustica, e sempre solo la scorsa settimana finivano gli allenamenti per i gruppi Minibasket e Senior della C Femminile e Promozione Maschile, che gia’ la dirigenza Dinamo e’ nuovamente al lavoro per pianificare e organizzare la ripresa delle attivita’ sportive.

Nonostante l’anno sportivo appena chiuso sia stato a dir poco difficile, l’entusiasmo per lanciarsi in nuovi progetti non manca. E cosi, dopo aver gia’ visto realizzarsi e consolidarsi alcune iniziative importanti come l’inserimento di un Preparatore Atletico/Personal Trainer dedicato alle categorie giovanili (il Dott. Angelo Lettieri) o come la disponibilita’ di un Fisioterapista (il Dott. Luca Lombardi) per tutti gli atleti Dinamo piccoli e grandi che ne dovessero aver bisogno, e’ stato definito un accordo con la Ostia Free Sport per offrire l’opportunita’ di partecipazione ad un camp montano di specializzazione sui fondamentali dedicato ai ragazzi dai 10 ai 15 anni.

Da Lunedi 5 Luglio poi partiranno i minicamp sportivi multidisciplinari dedicati a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, che si svolgeranno tutte le mattine all’interno della palestra Falcone di Via Castellammare di Stabia, con istruttori riconosciuti dal MIUR come educatori scolastici sportivi e laureati in Scienze Motorie.

Il 24 e 25 Luglio invece, nell’ambito della Fiera del Fitness, ci sara’ il primo “Dinamo Madness”, torneo a squadre 5 contro 5 a libera iscrizionedi tipo “Open” che si svolgera’ ai campetti di Via Firenze e che se da una parte vuole essere una festa nella festa, con competizioni e giochi per gli appassionati di basket di ogni eta’ ed esperienza, musica dal vivo e DJ Set, dall’altro vuole anche essere un campus da cui selezionare nuovi prospetti da inserire nelle prime squadre ufficiali. Del resto i confermatissimi head coach Francesco Arisi (Promozione Maschile) e Francesco Gianfreda (C Femminile), che quest’anno per ragioni di normative anti Covid non hanno potuto mettere alla prova le proprie ambizioni (e quelle societarie…), non vedono l’ora di poter ricominciare…. o meglio: di non fermarsi piu’….

Complimenti a tutto la societa’ e al suo qualificato staff, un ambiente “sano” quello che si e’ creato, appassionato e appassionante, il cui risultato primario e’ il senso di appartenenza; del resto se 12 ragazzini (e sappiamo invidiati da almeno altri 10 che per ragioni di turnazione non sono stati convocati) in una caldissima e assolata domenica mattina di fine giugno invece di andarsene al mare o giocare sul telefonino o alla play station nella loro cameretta vanno a sudare in una palestra, significa che si sta costruendo qualcosa di bello.