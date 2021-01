Durante una perquisizione precipita dal balcone e muore - Terzo Binario News

Durante una perquisizione domiciliare, nel tentativo di fuggire, si è recato sul balcone e ha cercato di scavalcare la balaustra, per andare nel terrazzo adiacente ma è precipitato ed è morto. È quanto accaduto alle 00,03 del 5 gennaio in via dei Due Ponti. La vittima è un cittadino dello Sri Lanka: la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in via Raffaele Stasi, nel corso di un controllo, è stato fermato un minore italiano – di origini dominicane – che aveva con sé 20 grammi di cocaina: per il ragazzo è scattata la denuncia in stato di liberà.

A quel punto i poliziotti si sono spinti in via dei Due Ponti, dove hanno proceduto a una perquisizione all’interno di un comprensorio. Una domenicana di 34 anni è stata arrestata per detenzione a fini di spaccio. Nell’occasione, le forze dell’ordine hanno sequestrato anche dieci cellulari, 5850 euro in contanti e sei orologi.

Nell’abitazione, si trovava anche il cittadino dello Sri Lanka, poi deceduto. Sul posto la Scientifica, indaga il Reparto Volanti.

c.b.