Dup e bilancio a Fiumicino, l'opposizione all'attacco: "Maggioranza boccia anche proposte in linea con il loro stesso programma" • Terzo Binario News

La maggioranza, nel corso del consiglio comunale di ieri per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione propedeutico al Bilancio, ha deciso di bocciare quasi tutti gli emendamenti da noi presentati volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini su questioni cruciali come l’ambiente, la cultura, ma soprattutto il sociale.

Parliamo di proposte concrete come quella per implementare le vie di comunicazione, il trasporto pubblico locale dalla periferia al centro di Fiumicino, il piano freddo, la mitigazione ambientale da inquinamento acustico, l’istituzione della street art come forma espressiva per valorizzare le località come successo al Villaggio Azzurro di Fiumicino o a Passoscuro, la collaborazione con le scuole per un’educazione sentimentale affettiva, l’istituzione di un consiglio comunale dei ragazzi, e tantissime altre.

Siamo riusciti comunque a convincere la maggioranza a inserire alcuni importanti emendamenti all’interno del Dup come “La città cardioprotetta”. Tutto il resto è stato cassato in modo poco chiaro con pareri che non entravano nel merito dell’emendamento stesso.

Il documento presentato dalla maggioranza sembra invece un banale copia e incolla del programma elettorale di Baccini, con obiettivi strategici striminziti e neanche tradotti in obiettivi operativi e approfonditi.

Ma c’è un fatto emerso durante l’ultimo consiglio che risulta ancor più eclatante: sono state bocciate, infatti, anche le proposte da noi avanzate che l’attuale maggioranza aveva presentato in campagna elettorale. Ma si sa ormai come funziona con questa amministrazione: come sul porto e l’aeroporto, l’anno prima delle elezioni si racconta tutto il contrario di tutto per raccattare qualche voto, mentre il giorno dopo le elezioni si cambia idea tradendo la fiducia degli elettori.

I consiglieri di opposizione.