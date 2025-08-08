Due ventenni con droga e contanti su un'auto a noleggio arrestate a Ponte Mammolo • Terzo Binario News

Nell’ambito dell’incessante attività antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 15 persone e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui crack, hashish, marijuana, MDMA e cocaina, anche nella sua variante rosa.

Nel quartiere Ponte Mammolo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato 2 donne, entrambe 20enni, che a bordo di auto a noleggio hanno mostrato un atteggiamento sospetto. A seguito di un controllo, le due sono state trovate in possesso di varie dosi di crack e cocaina e della somma contante di 3960,00 euro.

Gli stessi Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato 3 cittadini colombiani, due uomini e una donna, sorpresi sulla circonvallazione Gianicolense a bordo di un’auto con all’interno 5 involucri di sostanza stupefacente, risultata poi cocaina, anche nella variante rosa e crack. Sequestrata anche la somma contante di 1.995 euro, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio e vari arnesi atti ad offendere.

In via Marsala, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un cittadino del Gambia di 27 anni, sorpreso con atteggiamento sospetto e trovato in possesso di 24 involucri contenenti hashish e 2 di marijuana, nonché la somma contante di 40 euro, ritenuto il provento della pregressa attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Al Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato, in due diversi episodi, un cittadino egiziano e uno tunisino, entrambi con precedenti, notati in strada mentre cedevano dosi di sostanza stupefacente. Sequestrati in totale 22,90 grammi di crack, 2,30 di cocaina e 770 euro in contanti.

Nel quartiere San Lorenzo, i Carabinieri della Compagnia Piazza Dante hanno arrestato un cittadino egiziano che è stato notato mentre cedeva una dose di cocaina ad un uomo, poi segnalato alla Prefettura come consumatore. Poco distante da lì, nell’androne di un condominio, i militari hanno rinvenuto, a carico di ignoti, 82,72 grammi di hashish e un coltello.

In Via Nomentana, nei pressi di Piazza Sempione, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un cittadino tunisino, con precedenti, che a seguito di controllo è stato trovato in possesso di 6 dosi di Hashish. Presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti 760 euro in contanti ed un taccuino, dove lo stesso annotava indicazioni e guadagni.

In Via Mario Romagnoli, angolo Piazza della Balduina, i Carabinieri della Compagnia Trionfale hanno arrestato un giovane egiziano trovato in possesso di 1,6 grammi di cocaina, materiale per confezionamento e 160 euro.

Infine, i Carabinieri della Compagnia Frascati, nel quartiere Tor Bella Monaca, in Via Giuseppe Toraldo, hanno arresto due cittadini sudamericani, trovati in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e MDMA, nonché la somma contante complessiva di 440 euro.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.