Due uomini cadono nel Tevere, uno muore l'altro è in codice rosso - Terzo Binario News

Intervento dei Vigili del Fuoco all’altezza di Ponte Garibaldi

Alle ore 15,34 la Sala Operativa ha inviato alcune squadre Vvf all’altezza di Ponte Garibaldi per soccorrere due persone cadute nel fiume Tevere.

Le cause dell’accaduto sono imprecisate, trattasi di due uomini entrambi recuperati dai soccorritori all’altezza di Ponte Fabricio.

Non c’è stato nulla da fare per uno di loro, 53 anni. Salvo il secondo, 50 anni, trasportato all’ospedale Fatebenefratelli in codice rosso. Intervenute le squadre 7A, 1A, Saf, Fluviale ed i sommozzatori.

Sul posto anche il funzionario di guardia e la Polizia di Stato.