Positivi nella Municipale di Civitavecchia, Berti: "Si lavora normalmente" - Terzo Binario News

Due positivi nel Comando di Polizia Locale a Civitavecchia e oggi gli uffici resteranno chiusi al pubblico per consentire la sanificazione.

Il comandante della Municipale Ivano Berti ha informato il sindaco Ernesto Tedesco e il segretario generale del Pincio Pompeo Savarino, oltre all’Ufficio Personale per espletare tutte le procedure previste in questi casi.

Ovviamente è stata informata la Asl Roma 4, che ha disposto l’effettuazione del tampone per tutto il personale in divisa. Controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

«Il primo caso di positività si è verificato venerdì e da quel momento i vigili si sono tutti sottoposti a verifica – commenta il comandante Berti – mentre ieri un altro agente è risultato contagiato dal Covid, quando invece venerdì era negativo».

Sembra che i due positivi non siano vaccinati: «Non entro nel merito delle questioni personali, posso solo dire che al Comando il green pass viene verificato quotidianamente e grazie a questa prassi si è riusciti a mantenere sempre il controllo della situazione. E sempre grazie alle procedure, oggi che dobbiamo combattere il Covid da vicino si possono prendere decisioni in serenità».

Come evidenzia il capo della Municipale, adesso va ridisegnato tutto il servizio, dovendo fare i conti con le assenze: «Le assenze ovviamente sono dei due agenti, nella speranza che si negativizzino presto. Però voglio sottolineare anche lo spiccato spirito di servizio manifestato dai vigili che, avendo lavorato a contatto stretto con i colleghi positivi, sono stati posti in isolamento fiduciario senza polemiche sebbene siano vaccinati. Detto questo, intendo rassicurare i civitavecchiesi perché tutto il lavoro in capo alla Polizia Locale verrà svolto come ogni giorno all’esterno degli uffici mentre i cittadini dovranno solo avere la pazienza di posticipare le commissioni che avrebbero dovuto effettuare oggi per un motivo valido che capiranno». Proprio in virtù dell’allerta sanitaria di via Braccianese Claudia è stato allestito un coordinamento con le altre forze dell’ordine: «Ho informato i comandanti degli altri corpi, sapendo che siamo a regime ridotto, così da assistere la cittadinanza nelle necessità quotidiane tutti insieme». In conclusione, la problematica va a incidere su un Corpo come quello civitavecchiese, sotto organico ormai da anni e che lavora in emergenza perenne: «In questo senso però sta per arrivare il conforto di sei nuovi agenti che, espletate le pratiche del concorso, potranno essere impiegati da metà dicembre e daranno già un buon contributo. Poi si sta lavorando per un’altra infornata per il 2022 con gli uffici del Pincio che stanno preparando la gara di assunzione al fine di aiutare ancora di più la Polizia Locale» la conclusione di Ivano Berti.

Alessio Vallerga