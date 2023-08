Due parcheggi gratuiti per i residenti a Tarquinia durante DiVino Etrusco • Terzo Binario News

Due parcheggi gratuiti per i residenti a Tarquinia durante DiVino Etrusco

Data l’importante affluenza che si registrerà nelle prossime due settimane, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione per i due lunghi weekend del DiVino Etrusco (17-20 agosto e 24-26 agosto) due ulteriori aree di sosta.

In aggiunta ai parcheggi di Barriera San Giusto e quello di Viale Bruschi Falgari (nei pressi delle scuole elementari), che rimarranno gratuiti per i residenti del centro storico per i giorni della manifestazione esponendo il tagliando, verranno aperte, a titolo gratuito, le aree di sosta del Piano (via delle Rose) e di via Ettore Sacconi.

Per garantire il collegamento tra il parcheggio del Piano e le vie del centro storico che accoglieranno gli stand del Divino Etrusco, sarà messo a disposizione il Trenino Città Tarquinia che farà la spola per accompagnare i visitatori fino al centro cittadino.

Questo sistema integrato e diffuso di parcheggi, spiega l’Amministrazione Comunale, garantirà un afflusso di traffico agevole, favorendo un’accoglienza ordinata di auto e ciclomotori.