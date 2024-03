"Due ore insieme per il bene di Cerveteri", presenti i Rioni • Terzo Binario News

I Rioni di Cerveteri Casaccia Vignola – San Pietro Frati – Boccetta- Garbatella – Madonna dei Canneti – Fornace – Fontana Morella comunicano di partecipare uniti Sabato 23.03.2024 a partire dalle ore 17.00 partenza dal palazzo del Granarone alla manifestazione ” 2 ore insieme per il bene di Cerveteri ” organizzata dai Comitati Uniti per la tutela del territorio e i cittadini di Via dei Prati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1) Tutela della Salute;

2) Rispetto Regolamento e Piano Antenne comunale;

3) Contro la svalutazione degli immobili;

Tutto il paese è invitato a partecipare a questo appuntamento fondamentale per il nostro futuro”.

i Rioni di Cerveteri