Due ncc abusivi sanzionati dai Carabinieri a Fiumicino - Terzo Binario News

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno eseguito una serie di controlli presso lo scalo dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e lungo i viali antistanti i terminal.

Nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente due autisti, addetti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, per aver procacciato dei clienti, tra i passeggeri in uscita dal “Gate 3 – Arrivi”, senza averne titolo.

I due abusivi sono stati sanzionati per un importo totale di € 4.128.