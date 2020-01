Due mega navi a Civitavecchia per la stagione 2020 - Terzo Binario News

Navi sempre più mastodontiche a Civitavecchia per la stagione turistica 2020.

La prima è la Enchanted Princess, nave della compagnia statunitense armata da Fincantieri a Monfalcone. A giugno nello scalo, ospiterà 3.660 passeggieri. A bordo, diverse suite, una spa, 16 tra bar e ristoranti. Fiore all’occhiello la Sky Suite, una terrazza privata di 65 metri quadri. Salperà da Civitavecchia e per la prima stagione andrà alla scoperta del Mediterraneo. La stazza è 145 mila tonnellate.

L’altra è la Msc Virtuosa che sarà a Civitavecchia in novembre. Oltre ai 6.300 passeggeri di capienza ma anche gli spettacoli ideati dal Cirque du Soleil at Sea, pensati e scenografati proprio per gli ospiti. Tra le novità, la possibilità di essere affiancati da un assistente di viaggio personale. Il viaggio porterà negli scali di Genova, Civitavecchia, Barcellona e Marsiglia. La stazza è di circa 180 mila tonnellate.