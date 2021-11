Due incidenti a Cerveteri: uno sull'Aurelia, l'altro sulla Settevene - Terzo Binario News

In entrambi i casi coinvolte tre vetture, due feriti lievi

Doppio incidente nel comune di Cerveteri.

Uno si è verificato all’incrocio fra via Badini e via Settevene Palo, dove a fronte di danni ingenti alle vetture c’è un ferito e la dinamica è da ricostruire.

Una donna ferita anche nel sinistro dell’’Aurelia presso il semaforo di via fontana Morella. E anche in questo caso si tratta di un tamponamento a tre vetture.

Mattinata infernale per la Polizia Locale cerite e la comandante Cinzia Luchetti per via delle ripercussioni pesanti sul traffico causate dalle perdite d’olio. Si attende l’arrivo della ditta specializzata per la pulizia del fondo stradale.