Due giorni di giochi e divertimento "Vietato ai maggiori di 25 anni" a Montalto - Terzo Binario News

Giochi, divertimento , sport, e tanto amore per l’ambiente e il territorio. E’ la nuova iniziativa dell’Associazione Juppiter all’interno dell’operazione Maratonda, insieme al comune di Montalto di Castro e alla Fondazione Solidarietà e Cultura.

Due giorni di eventi dedicati ai ragazzi, alle famiglie e al territorio. Venerdì 29 aprile prenderà il via la manifestazione dedicata ai giovani “Vietato ai maggiori di 25 anni” che vedrà protagonisti, oltre ai giovanissimi cittadini montaltesi, anche i ragazzi speciali del centro Maratonda e i ragazzi speciali di Juppiter.

Alle 15 appuntamento nel quartiere delle case Enel per una pulizia del piccolo parco antistante il supermercato, per ricordare a tutti le buone norme di convivenza e di rispetto dell’ambiente. Alle 16 via al divertimento con tanti giochi di squadra, danze a suon di musica e sport in via Panisperna, sempre nel quartiere delle case Enel, per una giornata di festa insieme.

“Finalmente siamo in piazza insieme ai ragazzi speciali di Maratonda- ha dichiarato il presidente di Juppiter Salvatore Regoli – Finalmente incontriamo i ragazzi under 25 anni e facciamo festa insieme perché la fragilità dei giovani di Maratonda è una maniera per far crescere una società più a misura d’uomo ”. La manifestazione naturalmente si svolgerà naturalmente secondo le norme vigenti anti Covid.