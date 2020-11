Due dipendenti comunali positivi al Covid, chiuse le sedi di Lungomare Marconi e via Cicerone a Santa Marinella - Terzo Binario News

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha disposto per domani la chiusura totale delle due sedi comunali del Lungomare Marconi e di via Cicerone per eseguire una accurata sanificazione di tutti i locali. La misura si è resa necessaria perché due dipendenti, che operano in due settori diversi dell’amministrazione cittadina, sono risultati positivi al Covid 19.

Tutti gli impiegati che hanno avuto contatti, seppur indiretti con i due colleghi, risultati positivi al test, hanno già eseguito i tamponi che hanno dato tutti esito negativo. I dipendenti interessati sono stati posti dalle autorità sanitarie in isolamento fiduciario, per monitorare le loro condizioni di salute in attesa di un possibile evolversi della situazione.

“Situazione che è sotto controllo e non si registrano altri contagi tra il personale dipendente – afferma il sindaco Tidei – Dopo che avremo eseguito la sanificazione delle due sedi comunali gli uffici riapriranno, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione anti-Covid, già adottate per il contenimento dei contagi”.