Due casi davvero gravi, due cani da salvare che si meritano un po' di felicità • Terzo Binario News

LULA E’ UNA CAGNOLINA DI PICCOLA TAGLIA, NON ARRIVA A 10 CHILI.. *LULA* E’ PARALIZZATA, MA AUTONOMA PER I SUOI BISOGNI.. IL PROBLEMA DI LULA NON E’ DELLA COLONNA VERTEBRALE, MA SICURAMENTE DA PICCOLINA HA CONTRATTO LA NEOSPOROSI TRASMESSA DALLA MADRE, RENDENDOLA PARAPLEGICA CON LE ZAMPE POSTERIORI RIGIDE IN AVANTI. ADESSO LULA HA CIRCA 4/5 ANNI.. RIESCE A STARE ANCHE SENZA IL SUO CARRELLO, IN QUANTO ALZA LA PARTE POSTERIORE DI QUALCHE CENTIMETRO E NON PERMETTE COSI’ AL SUO CORPO DI STRISCIARE IN TERRA.

LULA E’ STERILIZZATA E NEGATIVA AI TEST INFETTIVI.. E’ CONSIGLIABILE LA CONVIVENZA CON ALTRI CANI, PREFERIBILMENTE DI PICCOLA TAGLIA.. E’ UNA CAGNOLINA DOLCE, MA NON AMA TROPPE MANIPOLAZIONI.

E’ SEMPRE PREFERIBILE UNA FAMIGLIA CHE ABBIA UN PICCOLO GIARDINETTO, CHE PER LEI, CHE AMA TANTISSIMO STARE ALL’ARIA APERTA , SAREBBE VERAMANTE IL MASSIMO..

*LULA* PROVIENE DALL’ALBANIA ..MA DA QUALCHE ANNO SI TROVA NELLE MARCHE.. HO FATTO SVARIATI APPELLI PER LEI, MA PER VARI MOTIVI SENZA SUCCESSO.. IO NON MOLLO!!!!….

E VOGLIO CREDERE CHE PER QUESTE CREATURE CI SIA UNA CHANCE E CHE POSSANO TROVARE UNA FAMIGLIA PER SEMPRE.

VI PREGO DI FAR GIRARE IL SUO APPELLO.GRAZIE DI CUORE.

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

Questo cagnolino è stato trovato legato

in una periferia di Roma il 6 agosto, sono stati fatti appelli

per trovare stallo urgente ma

di domenica di agosto non si è trovato

nulla ed è stato portato in canile!

per favore condividete aiutiamolo

ad uscire è giovane è ancora un cucciolone….



guardate la foto che hanno fatto in canile, il suo sguardo

così desolato…

si cerca adozione o stallo

chiamare il 3517888397