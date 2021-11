LA Sala Operativa ha inviato la squadra VVF di Marino con al seguito i Saf presso via del Boschetto della Bella Cenci , a Roma, per il salvataggio di due cani da caccia caduti in un pozzo.

Per il recupero degli animali ,i soccorritori si sono calati all’interno della cavità profonda circa cinque metri tramite l’utilizzo di tecniche Saf .

Una volta estratti, i due cani sono stati affidati ai loro padroni in buona salute.