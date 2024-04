Due adozioni del cuore urgentissime: i cani arrivano da Frosinone e dalla Calabria • Terzo Binario News

Una vera adozione del cuore urgentissima. Condividete è assolutamente urgenteeeeee trovarle una casa: è scheletrica ha bisogno di una famiglia non può stare in mezzo ad una strada lei è dolcissima ed anche bellissima deve solo mangiare.

Ragazzi vi prego aiutatemi a trovargli una casa…..non me la sono sentita di lasciarla in mezzo alla selva….condividete siamo ad Arce provincia di Frosinone! il mio numero è 3481817190 per qualsiasi info.

UNA SOLA POSSIBILITÀ. Urgono tante tante condivisioni

CANILE COMUNALE DI CORIGLIANO-ROSSANO, CS, CALABRIA

(Adozioni con staffetta quasi in tutta Italia)

Questo cuccioletto è entrato in canile quando aveva circa un mesetto insieme ad altri 15 cuccioli.

In tutti questi mesi, nessuno mai è riuscito a dar loro una possibilità per andare a casa, perchè noi volontari siamo sempre troppo pochi per poter fare tutto e gli ingressi in canile invece sono sempre più frequenti.

Ora ha 5 mesi e questo post è la sua unica possibilità per poter uscire da lì.

Aiutateci a portarlo via. Non è possibile che nessuno si innamori di questi occhioni! È di una dolcezza disarmante.

Nato il 17/10/23 Futura taglia media circa 25kg

Si affida vaccinato e chippato Per informazioni inviate un messaggio whatsapp al 3318661920