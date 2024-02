Due adozioni del cuore per due cani che soffrono • Terzo Binario News

HA 6 ANNI, E’ TRIPODE, STERILIZZATO, MALATO DI SARCOMA. VIVE CHIUSO IN UN BOX DI CANILE.Non può continuare a vivere così, abbiate pietà.



Il sarcoma è un brutto mostro ed in canile un povero cane così proprio non ci può stare!Ha circa 6 anni maschio castrato compatibile con cani ma no gatti aiutateci anche solo con una condivisione. Siamo in provincia di Napoli ma lo porteremo ovunque per una casa accogliente che lo ami info Loredana 3460385679Per chi non potesse aiutare anche una condivisione è più che gradita.

NON MI VEDI VERO ? SI NON MI VEDE NESSUNO COME I MIEI OCCHI NON VEDRANNO MAI LA LUCE DEL SOLE PERCHE SONO CIECO

VI PREGO APRITE IL VOSTRO CUORE

ILLUMINATE LA SUA VITA ADOZIONE DEL CUORE





RUBY

CANE CORSO DI 10 ANNI

CIECO MA AUTONOMO IN TUTTO LA SUA INTELLIGENZA È SUPERIORE ALLA NOSTRA COMPATIBILE CON IL MONDO È IL CANE PIÙ BUONO CHE CI POSSA ESSERE AMA STARE NELLA CUCCIA FARE I SUOI BISOGNI.

E NON DA FASTIDIO A NESSUNO PASSA LE ORE A GUARDARE NEL VUOTO..

E QUANDO TI AVVICINI ….LUI SI AVVOLGE TRA LE.TUE BRACCIA IN CERCA DI PROTEZIONE CASTRATO… CHIPPATO.. VACCINATO …

NON HA NESSUN PROBLEMA DI SALUTE

APRITE IL VOSTRO CUORE

PARTE DALLA PUGLIA IN SU DOPO MODULO PRE POST AFFIDO

PER INFO 3501007162 ANGELA