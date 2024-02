Due adozioni del cuore da fare urgentemente per Puffo e Axel • Terzo Binario News

Puffo è nato presumibilmente a ottobre 2023; trattasi di adozione urgente! Aiutateci a salvarlo! Puffo è in pericolo di vita. Vive presso l’abitazione di un uomo che purtroppo non è idoneo a tenere dei cani. Non gli dà cibo. Viene aiutato di nascosto da una volontaria. Puffo è un bellissimo cucciolo di razza maremmana. Taglia grande da adulto. Buono e socievole. Attualmente si trova nel Sud Italia ma per una adozione come si deve verrà portato in tutto il Centro-Nord Italia con staffetta.

Verrà affidato sverminato con antiparassitario, testato, vaccinato e microchippato previa compilazione di un questionario preaffido e visita preadozione. Solo maggiorenni, no perditempo. Si richiede massima serietà e adozione consapevole.

Se siete impossibilitati ad adottarlo/a è sempre ben accetto un contributo per il suo mantenimento a distanza in una pensione. Aiutateci.

Per informazioni, foto e video: ADOTTAMI COL CUORE ODV; Simona 3245315401, Giulia 3496403337, Veronica 3496325688. Gli interessati potranno fare richiesta di informazioni senza alcun impegno anche tramite whatsapp oppure via e-mail: info@adottamicolcuore.com. Risponderemo appena possibile

Giulia Baldo| ADOTTAMI COL CUORE ODV

349.6403337 |info@adottamicolcuore.com|www.adottamicolcuore.com

Dona il 5X1000: Codice Fiscale 95170080105

Per donazioni (detraibili/deducibili dalla dichiarazione dei redditi):

Iban: IT 95 O 02008 31870 000106807349

C/C intestato a: ADOTTAMI COL CUORE ODV

BANCA UNICREDIT, Filiale di Busalla GE – Codice Bic Swift UNCRITM1G36

E poi il caso disoperato di AXEL 18 ANNI TAGLIA MEDIA IN CANILE DA 18 ANNI

Entrato in canile a 2 mesi nel 2005. Quando ho letto la sua scheda non ci potevo credere…

Le macchie che vedete sono macchie di sangue delle sue gengive, non sappiamo dovuto a cosa, il fatto è che non riesce a mangiare ed è sempre più debole.

Non potrà resistere a lungo in canile in queste condizioni.

Divide il box con altri cani, maschi e femmine. Adottabile centro nord Italia.

Maria 340-5071137 …speriamo solo di fare in tempo.