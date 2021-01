Due acquisti della Futsal Academy: arrivano Zeppa e Cibelli - Terzo Binario News

Due acquisti per la Futsal Academy proprio nel giorno dell’ennesimo slittamento dei campionati. Bloccati gli allenamenti collettivi, non resta che guardare al mercato nel caso si riparta o in prospettiva per la prossima stagione. Ad approdare in rossoblù sono Michele Cibelli e David Zeppa: il primo torna da due stagioni vissute al Civitavecchia, l’altro si è appena separato dal Santa Severa.

Da Borgata Aurelia scrivono: “Dal Santa Severa da oggi ci avvarremo delle prestazioni di David Zeppa. Esperienza e potenza al servizio della squadra della sua città. Orgogliosi che abbiano scelto la casacca rossoblù vista la corte di altre compagini nei loro confronti. Ciò testimonia il fatto che stiamo lavorando nella maniera giusta e con le persone giuste”.

<Anche nell’incertezza di questi giorni che non dà garanzie sulla ripartenza dei campionati, piazziamo due colpi di grande spessore. Dopo aver vinto la C2 lo scorso anno ed esser stato protagonista in C1 torna a casa Michele Cibelli: è un universale classe ’98 di tecnica cristallina.

Resta però la spada di Damocle dell’ultimo Dpcm che impedisce gli allenamenti collettivi, oltre agli spostamenti fra comuni. Questo significa che di ripresa non si riparla, almeno fino a marzo. <Nel decreto – spiega Umberto Di Maio – non ci sono più neanche gli allenamenti collettivi, il che mi rende pessimista circa una ripresa. Bisogna comunque attendere la decisione ufficiale del Comitato regionale della Lega Dilettanti”.

Il tecnico rossoblù prova a disegnare lo scenario: <Dovevamo iniziare ad allenarci da lunedì così da riprendere la stagione il 13 febbraio ma prima del 5 marzo è esclusa qualsiasi ripartenza. Quindi c’è da capire se si va avanti e come. Partendo a febbraio, con andata e ritorno, si sarebbe concluso tutto a metà giugno. Partendo a marzo si andrebbe a luglio e ma pensare di recuperare attraverso gare infrasettimanali è impensabile. I giocatori sono prima di tutto lavoratori, che non posso assentarsi in un periodo come questo. Gli acquisti? La previsione era per averli subito, altrimenti saranno pronti per la prossima stagione” conclude Umberto Di Maio.