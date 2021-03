Droga nelle palle da tennis: la scoperta della Polizia sulla Togliatti - Terzo Binario News

Locali chiusi a San Lorenzo e Pigneto: mancato rispetto delle norme antiCovid

Palline da tennis utilizzate come nascondiglio per la cocaina. Questo quanto scoperto dagli investigatori del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, nel corso di controlli finalizzati al rispetto delle misure per il contenimento e la diffusione del Covid 19, iniziati nel quartiere Pietralata e proseguiti poi nel quartiere San Lorenzo.

F.F., 52enne, originario della provincia di Catanzaro è stato fermato per un controllo sulla Palmiro Togliatti dopo che lo stesso era stato visto dai poliziotti cedere un involucro ad un giovane a bordo di uno scooter. Gli agenti hanno così scoperto, nascosti sotto il sedile lato guida dell’autovettura a bordo della quale viaggiava, 18 involucri e palline da tennis tagliate appositamente per nascondere la sostanza stupefacente. F.F. è stato così arrestato per spaccio e sanzionato perché privo della patente di guida.

In zona San Lorenzo, invece, gli agenti hanno sorpreso all’interno di un esercizio commerciale, in un unico ambiente di circa 50 mq, 4 persone intente a consumare bevande alcoliche.

Per il mancato rispetto delle norme anti – Covid 19 il locale è stato chiuso provvisoriamente per 3 giorni, i clienti sono stati sanzionati così come il gestore del locale Al termine dei controlli svoltisi anche nella zona di piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni, sono state sanzioniate 12 persone.

Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene di Emidio, durante le attività di controllo, hanno sanzionato 3 titolari di esercizi pubblici per riscontrata violazione della prevista normativa di contenimenti del Covid 19, con chiusura provvisoria per 3 giorni. Tra questi un ristorante in via del Pigneto aperto oltre l’orario consentito.