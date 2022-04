Droga, la Finanza arresta un pusher a Montecompatri - Terzo Binario News

Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato a Montecompatri un venticinquenne della zona, dopo averlo sorpreso con 54 grammi di cocaina e 73 di hashish.

Il giovane è stato fermato da una pattuglia del Gruppo di Frascati durante un giro di perlustrazione mentre era alla guida di un’autovettura a noleggio in compagnia di un coetaneo, trovato a sua volta in possesso di una dose di hashish.

Il primo, che deteneva anche 10.000 euro in contanti, è stato giudicato con rito “direttissimo”, mentre il secondo

è stato segnalato al Prefetto di Roma quale assuntore di stupefacenti.

La droga sequestrata, considerato l’elevato grado di purezza, avrebbero fruttato sulle piazze di spaccio circa 18 mila euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo messo in atto dalla Guardia di Finanza della Capitale per il contrasto dei traffici illeciti.



Pubblicato giovedì, 28 Aprile 2022 @ 08:23:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA