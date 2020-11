Droga al porto: scovati 70 kg di cocaina sulla bananiera a Civitavecchia - Terzo Binario News

Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane

Nuovo maxi sequestro di droga al porto di Civitavecchia. Ieri la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno effettuato un’operazione congiunta nella quale hanno intercettato un carico di circa 70 kg di cocaina, rinvenuto a bordo di un container scaricato da una nave battente bandiera panamense che trasportava frutta.

Lo stupefacente era stato occultato fra le banane, con la frutta tropicale che rappresenta uno dei traffici più frequenti dello scalo viste le numerose navi che provengono dal Centro e Sudamerica. Al momento non è noto se le autorità stavano seguendo il carico o se si è trattato di una scoperta casuale né è stato accertato se sono stati compiuti degli arresti.

Difficile anche ipotizzare se la coca fosse destinata al mercato romano o se l’obiettivo fosse quello di smistarla in Italia o perfino in Europa o se se si è trattato di un “incidente di percorso”, nel senso che doveva essere scaricata in qualche altro porto.

E forse non è un caso che si tratti del secondo maxi sequestro di droga avvenuto nel porto a distanza di pochi mesi. Infatti un episodio simile è capitato nel giugno scorso. Nella primavera scorsa vennero scoperti 54 kg di cocaina nascosti in un frigo. Furono le Fiamme Gialle ad operare e vennero compiuti due arresti. In quella fase i finanzieri seguivano il carico da tempo, anche durante le tappe compiute dal cargo in Italia e all’estero.

Questi due episodi verificatesi a distanza di pochi mesi potrebbero voler significare che il porto di Civitavecchia stia diventando uno scalo monitorato e utilizzato da grossi gruppi di narcotrafficanti per cercare di far arrivare carichi importanti di droga in Italia e magari in Europa.

A ulteriore dimostrazione che si tratta di un sequestro notevole, basti pensare che se lo stupefacente sequestrato ieri fosse finito sul mercato, avrebbe fruttato più di 20 milioni di euro.