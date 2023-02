Droga a Roma nord: due arresti dei Carabinieri • Terzo Binario News

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per il contrasto al traffico di sostanza stupefacente, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia hanno arrestato due persone, un 28enne romano e un 37enne straniero, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo, i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno notato una persona che stava effettuando strani movimenti con la propria autovettura bei pressi di Piazza Saxa Rubra ed insospettiti da ciò, hanno proceduto al controllo. L’uomo alla guida, ha subito mostrato una certa insofferenza al controllo ed a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina suddivisa in 8 dosi e 2,5 grammi di hashish, pronti per essere spacciati.

Nel corso della medesima serata, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno controllato un soggetto di 37 anni che era stato notato aggirarsi in strada, a piedi, con fare sospetto. La perquisizione personale sul posto e la successiva presso il domicilio dell’indagato, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 1 kg di hashish diviso in 10 panetti e 200 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e la somma in contante di 980 euro, ritenuta provento di pregressa attività illecita.

La droga e il materiale sono stati sequestrati. Condotti entrambi presso le aule di piazzale Clodio, i loro arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Roma.

È importante precisare che per entrambi gli arrestati il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui devono ritenersi non colpevoli fino a sentenza passata in giudicato.